Армія ворога за добу втратила на війні проти України ще 1510 загарбників

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 16 серпня 2026 року, становлять близько 1 467 320 осіб, зокрема 1 510 осіб - за минулу добу. Про це ідеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці.

Також РФ втратила 12 270 (+1) танків, бойових броньованих машин - 25 151 (+7), артилерійських систем – 48 007 (+75), РСЗВ – 2 034 (+8), засобів ППО – 1 570 (+2), літаків – 439 (+0), гелікоптерів – 354 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 2 257 (+16), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 463 404 (+1 920), крилатих ракет – 5 007 (+0), кораблів / катерів – 35 (+0), підводних човнів – 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 134 851 (+476), спеціальної техніки – 4 535 (+7).

Дані уточнюються.