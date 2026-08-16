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Війна

Армія ворога за добу втратила на війні проти України ще 1510 загарбників

Армія ворога за добу втратила на війні проти України ще 1510 загарбників

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 16 серпня 2026 року, становлять близько 1 467 320 осіб, зокрема 1 510 осіб - за минулу добу. Про це ідеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці.

Також РФ втратила 12 270 (+1) танків, бойових броньованих машин - 25 151 (+7), артилерійських систем – 48 007 (+75), РСЗВ – 2 034 (+8), засобів ППО – 1 570 (+2), літаків – 439 (+0), гелікоптерів – 354 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 2 257 (+16), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 463 404 (+1 920), крилатих ракет – 5 007 (+0), кораблів / катерів – 35 (+0), підводних човнів – 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 134 851 (+476), спеціальної техніки – 4 535 (+7).

Дані уточнюються.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в Україніагресія рфбойові втрати РФ
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