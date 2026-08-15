У Самарі міг бути уражений завод, де Росія виробляє ракети «Союз-2»

Під час нічної атаки на російську Самару міг бути уражений Ракетно-космічний центр «Прогрес», де виробляють ракети-носії «Союз-2». Їх використовують, зокрема, для запуску російських військових супутників.

Про можливе ураження підприємства пишуть аналітики Defence Express та OSINT-проєкту «Кіберборошно».

Російська влада підтвердила удар по одному з промислових підприємств Самари, однак не назвала його. За даними аналітиків Astra, влучання могло припасти на виробничий цех авіабудівного заводу «Авіакор» або на територію Ракетно-космічного центру «Прогрес». Підприємства розташовані безпосередньо поруч.

У «Кіберборошні» припускають, що ціллю міг бути корпус 106А, який входить до виробничого комплексу ракети-носія «Союз». На цьому об’єкті встановлюють бортове електрообладнання, прилади, друковані плати, системи управління та кабельні мережі.

Поруч розташований корпус 106Б, де відбувається фінальне складання ракет.

«Прогрес» є основним російським підприємством із виробництва ракет-носіїв сімейства «Союз-2». Defence Express зазначає, що у разі підтвердження удару Україна могла уразити один із ключових виробничих вузлів російської військово-космічної програми.

Потенційне ураження підприємства може вплинути не лише на виробництво ракет-носіїв, а й на російські космічні програми. Зокрема, йдеться про створення супутникового угруповання «Рассвет», яке Росія розглядає як власну систему супутникового зв’язку.

Водночас офіційного підтвердження ураження Ракетно-космічного центру «Прогрес» наразі немає. Російська влада не повідомила про наслідки удару, а Генеральний штаб ЗСУ не підтверджував атаку на підприємство.

Міністерство оборони Росії у ранковому зведенні заявило лише про відбиття атаки безпілотників і не згадало Самарську область. Водночас місцева влада повідомляла про масовану атаку на регіон.