Трамп обговорить із Зеленським шляхи завершення війни

Президент США Дональд Трамп цього тижня планує провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським під час саміту НАТО. Після переговорів американський лідер, імовірно, зв'яжеться з диктатором Путіним, повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого американського чиновника.

За інформацією агентства, Трамп прибуде на саміт НАТО у вівторок. Спочатку він проведе переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, який приймає захід, а також має зустрітися з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа.

Зустріч із Володимиром Зеленським очікується в середу. За словами американського посадовця, головною темою переговорів стане пошук шляхів завершення війни в Україні. «За останні кілька місяців ситуація на полі бою фактично зайшла в глухий кут, і жодна зі сторін не досягла суттєвого прогресу. Президент вважає, що необхідно докласти нових зусиль, аби спробувати покласти край війні», — цитує агентство співрозмовника. За його словами, після розмови із Зеленським Трамп, найімовірніше, проведе телефонну розмову з Путіним.

Крім того, під час саміту президент США закликатиме союзників по НАТО збільшити витрати на оборону. Також очікується оголошення нових оборонних угод на мільярди доларів, однак деталей щодо них поки не розкривають.

Як повідомляло раніше ForUa, президент США Дональд Трамп, попри чергову масовану російську атаку на Київ, зберігає оптимізм щодо можливості досягнення мирної угоди між Україною та Росією.