Україна будує оборонний пояс від Запоріжжя до Чернігова

Україна продовжує зміцнювати оборонні рубежі на півночі країни, готуючись до потенційних загроз з боку Росії. За даними французького OSINT-аналітика Клемана Молена, активне будівництво фортифікацій триває на Чернігівщині та в Чорнобильській зоні, а незабаром має завершитися створення суцільної лінії укріплень на кількох напрямках. Про це повідомляє французький OSINT-аналітик Клеман Молен.

За словами Молена, після завершення масштабного укріплення східних і південних напрямків українські військові зосередилися на посиленні оборони північних регіонів. Хоча безпосередньої загрози для Київської та Чернігівської областей наразі немає, прикордонні території активно укріплюють. Молен зазначає, що на Чернігівському напрямку триває підготовка третьої лінії оборони, а також посилюється захист самого Чернігова.

За оцінкою аналітика, протягом найближчих тижнів Україна має завершити формування суцільної лінії фортифікацій між Запоріжжям, Краматорськом, Ізюмом, Харковом, Сумами та Черніговом.

Він вважає, що ця система укріплень створюється як довгостроковий елемент оборони, тоді як основні бойові дії нині тривають на ділянках фронту між Запоріжжям і Куп'янськом та між Запоріжжям і Харковом.

Як повідомляло раніше ForUa, на кордоні з Білоруссю військові облаштовують "кілзону".