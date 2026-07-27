Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським оголосить про передачу Україні прав інтелектуальної власності на систему радіоелектронної боротьби Stone Cloak, повідомляє The Independent.

Йдеться про британську систему РЕБ, яка вже використовується українськими військовими. Передача прав інтелектуальної власності дасть змогу Україні налагодити її масове виробництво. За даними видання, пристрій Stone Cloak має розмір планшета та призначений для придушення російських систем виявлення безпілотників. Міністерство оборони Великої Британії вже передало Збройним силам України тисячі таких систем, які довели свою ефективність на полі бою.

Крім підтримки України, Лондон також планує інтегрувати цю технологію до власного озброєння нового покоління, зокрема до проєкту Brakestop — перспективної недорогої крилатої ракети дальністю щонайменше 600 кілометрів.

Під час візиту Зеленського сторони також планують зустрітися з понад 200 українськими військовослужбовцями, які проходили підготовку у Великій Британії в межах навчальної програми Sea Breeze.

Як повідомляло раніше ForUa, Енді Бернем, який лише тиждень тому очолив британський уряд, заявив, що підтримка України з боку Великої Британії залишається непохитною.