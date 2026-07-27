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Війна

Агентка фсб намагалася влаштувати «блекаут» у Полтаві

Агентка фсб намагалася влаштувати «блекаут» у Полтаві

СБУ затримала ще одну агентку фсб на Полтавщині.

Фігурантка проводила дорозвідку поблизу ключових енергооб’єктів регіону, які живлять обласний центр та прилеглі райони, повідомляє СБУ.

Затриманою виявилася завербована ворогом студентка місцевого університету. Вона потрапила до уваги фсб, коли шукала «легкі» заробітки у Телеграм-каналах. 

Після вербування агентка під виглядом прогулянок обходила місто та прилеглу територію, щоб зафіксувати місця розташування енергооб’єктів, по яких рашисти готували повітряний удар. 

Зловмисниця об’їжджала регіон на таксі і здійснювала фото- та відеофіксацію підрозділів української ППО. 

Співробітники СБУ завчасно викрили агентку та затримали її. 

Під час обшуку в неї вилучено смартфони та комп'ютерну техніку із доказами роботи на ворога. 

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУвійнаПолтаваенергетикаагентокупанти
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