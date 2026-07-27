У військовому командуванні США вважають, що удари по Ірану вичерпали ефективність

Адмірал ВМС США Бред Купер, який керує військами на Близькому Сході як глава Центрального командування США (CENTCOM), рекомендував припинити авіаудари в районі Ормузької протоки, оскільки вони досягли межі своєї ефективності.

За словами джерел Axios, рекомендація Купера разом з порадами інших радників вплинула на рішення президента США Дональда Трампа, прийняте в п'ятницю, про призупинення американських ударів по Ірану.

Це стало визнанням як військовими, так і цивільними радниками президента того, що існують межі того, чого можна досягти за допомогою військових дій, а саме — кампанії з використанням авіації.

Вперше за два тижні Трамп віддав наказ військовим призупинити вогонь і не завдавати ударів по іранських цілях уздовж південного узбережжя Ірану та в районі Ормузької протоки.

Рішення було ухвалено після зустрічі з провідними радниками та військовими чиновниками, які представили йому новий план ударів на цей день.

За кілька днів до зустрічі Трамп схилявся до відновлення масштабних бойових операцій, але його настрій почав змінюватись у четвер увечері.

Його рішення призупинити бомбардування протоки остаточно утвердилося у п'ятницю.

Раніше минулого тижня адмірал Купер представив свої рекомендації щодо подальших дій Пентагону, Об'єднаного комітету начальників штабів та Білого дому.

Він наголосив, що два тижні ударів у районі Ормузької протоки суттєво послабили здатність Ірану атакувати кораблі.

Купер зазначив, що певні цілі для бомбардувань здебільшого вичерпані.

Командувач CENTCOM заявив, що наступним кроком може стати відновлення масштабних бойових операцій для знищення тих 20% цілей, які американські збройні сили визначили, але не вразили під час операції Epic Fury.

За відсутності рішення про відновлення масштабних бойових операцій він наголосив, що немає сенсу продовжувати кампанію бомбардувань, яка тривала протягом попередніх двох тижнів.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн також у приватному порядку попередив міністра оборони Піта Хегсета та Трампа, що нестача перехоплювачів протиповітряної оборони може обмежити здатність захищати американські війська та союзників у регіоні.