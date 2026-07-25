Дмитро Усов може стати новим очільником КМВА: що відомо про ймовірну кандидатуру

У політичних і медійних колах Києва з’явилася інформація про можливе призначення бригадного генерала Дмитра Усова на посаду голови Київської міської військової адміністрації.

Водночас ці дані наразі не мають офіційного підтвердження, а серед інших можливих кандидатів також називають керівника Оболонського району Кирила Фесика та очільника Деснянського району, про якого писали столичні медіа, повідомляє ua.news.

Дмитро Усов — не нова людина в системі безпеки та державного управління. За відкритими джерелами, він є бригадним генералом і секретарем Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, а також працював у структурах СБУ та ГУР МО України. Саме ця біографія робить його помітною фігурою у контексті столичного управління в умовах війни, коли від керівника КМВА очікують не лише адміністрування, а й глибокого розуміння безпекової ситуації.

Прихильники такої кадрової опції наголошують, що Усов має досвід роботи в силових структурах, добре орієнтується у військовій вертикалі та безпосередньо залучений до процесів повернення українських полонених додому. У цьому сенсі його можливе призначення могло б означати посилення безпекового компонента в управлінні столицею, де питання цивільної оборони, координації з військовими та кризового реагування залишаються критичними.

Водночас альтернативні сценарії також активно обговорюються. Кирило Фесик і нині очолює Оболонську РДА, а його ім’я давно фігурує в публічних дискусіях про можливі кадрові зміни в Києві. У публічному просторі неодноразово з’являлися й інші прізвища, але поки що жодне з них не було підтверджене офіційно.

Окремо варто враховувати й зміну політичного контексту навколо КМВА. Після звільнення Тимура Ткаченка з посади голови адміністрації 16 липня 2026 року офіційно не було повідомлено, хто саме візьме на себе керівництво столичною військовою адміністрацією. Це й створило поле для чуток, інсинуацій і різних версій щодо майбутнього призначення.

Якщо новина про Усова підтвердиться, це буде призначення з виразним безпековим акцентом, що логічно в умовах воєнного стану та постійних викликів для столиці. Якщо ж рішення буде іншим, то сама поява таких чуток свідчить про те, що Банкова шукає модель управління Києвом, яка поєднає політичну керованість, безпеку та взаємодію з міською владою.

На цьому етапі коректніше говорити не про факт призначення, а про одну з найпомітніших версій кадрового рішення щодо КМВА.