Кривавий удар по Києву не похитнув Трампа

Президент США Дональд Трамп, попри чергову масовану російську атаку на Київ, зберігає оптимізм щодо можливості досягнення мирної угоди між Україною та Росією. Про це повідомив представник адміністрації США на умовах анонімності у коментарі Суспільному.

За словами співрозмовника, американський президент прагне якнайшвидшого завершення війни та припинення людських втрат. «Президент Трамп має гуманітарне серце і хоче, щоб ця війна завершилася, аби припинилися безглузді вбивства. Президент і його команда дуже наполегливо працювали над тим, щоб покласти край війні між Росією та Україною, і він залишається оптимістом щодо того, що зрештою нам вдасться досягти мирної угоди», — заявив представник Білого дому.

Водночас у Білому домі не уточнили, які конкретні кроки адміністрація США планує найближчим часом для просування мирного процесу. Там лише наголосили, що президент і його команда продовжують працювати над досягненням мирного врегулювання.

Крім того, 2 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що протягом останніх двох днів з представниками України контактували зять Дональда Трампа Джаред Кушнер та спецпредставник США Стів Віткофф.

Як повідомляло раніше ForUa, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що війна Росії проти України увійшла у вирішальну фазу й партнери мають використати цей імпульс.