Хакери РФ шпигують за вченими-ядерниками у США – CNN

Група російських хакерів протягом останнього року проводила кампанію кібершпигунства, націлену на вчених-ядерників, підрядників оборонної галузі та державних службовців. Про це пише CNN.

Американська компанія Proofpoint, що спеціалізується на безпеці електронної пошти та розслідувала частину цієї кампанії, заявила, що хакери атакували поштові сервери, якими користуються «ядерні об’єкти та оборонна промислова база» у США. Вибір цілей свідчить про інтерес хакерів до технологій ядерного синтезу, а також до розвідувальної інформації, яка могла б допомогти Кремлю у війні проти України.

У спільному попередженні розвідувальних і безпекових відомств США та понад десятка союзних країн ідеться про «триваючу» російську шпигунську кампанію. У межах цієї операції хакери випробовували свої методи в Україні перед тим, як застосовувати їх проти держав НАТО.

Якщо з’являться нові жертви атак, це попередження може допомогти США та союзникам оцінити масштаби завданої шкоди й визначити, яку саме розвідувальну інформацію вдалося отримати російським агентам.

Під час атак хакери використали рідкісний програмний експлойт, для запуску якого жертві достатньо було лише відкрити лист на вразливій системі електронної пошти — без переходу за посиланнями чи виконання додаткових дій. Згідно з федеральним попередженням, ця вразливість дозволяла викрасти до трьох місяців електронного листування користувача, а також повний список електронних адрес організації.

Серед цілей кампанії були федеральні та місцеві органи влади США, правоохоронні структури, а також установи у сферах оборони, освіти й енергетики. Подробиць про конкретні організації влада не розкрила.

«Зловмисник, імовірно, прагнув отримати стратегічну інформацію про військові дані, логістику та процес ухвалення політичних рішень у західних країнах», — заявив віцепрезидент з аналізу загроз підрозділу Unit 42 компанії з кібербезпеки Palo Alto Networks Шеррод ДеГріппо.

В урядовому попередженні зазначається, що ця кампанія є частиною «зростаючої тенденції» серед російських кібергруп, які спочатку атакують українські організації, використовуючи їх як пріоритетні цілі та одночасно як полігон для випробування нових шкідливих методів перед їхнім застосуванням у глобальному масштабі.

«З огляду на успіх цієї та попередніх кампаній, дуже ймовірно, що (російська) група продовжить атакувати системи електронної пошти, якими користуються західні організації», — йдеться у документі.

«Особливе занепокоєння викликає те, що ці зловмисники випробували свої методи на жертвах в Україні, перш ніж перейти до атак проти членів НАТО», — заявив міністр безпеки Великої Британії Ден Джарвіс.

Правоохоронці також намагаються встановити причетних до атак. У листопаді тайські правоохоронці затримали одного з імовірних учасників групи — росіянина близько 30 років. Його екстрадували до США, і минулого місяця він уперше постав перед судом у Бостоні.

Після відносного затишшя, яке настало після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, американські спецслужби фіксують нове зростання кількості російських кібератак проти США.

«Ми спостерігаємо, ймовірно, протягом останнього року або близько того, збільшення кількості [російських кібератак], спрямованих проти Сполучених Штатів», — заявив заступник директора кіберпідрозділу ФБР Бретт Летерман.