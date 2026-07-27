Британія хоче рухатись до тісніших зв’язків з ЄС

Уряд Енді Бернема вивчає, як Велика Британія може піти далі у прагненні до тісніших відносин з ЄС.

Міністри активно готуються до саміту Великої Британії та ЄС, який мав відбутися минулого тижня, але був відкладений через зміну прем’єр-міністра, повідомляє Sky News.

Міністр у справах відносин з Європою Хаміш Фалконер відповідає за підготовку до саміту, коли той відбудеться.

На запитання, чи відрізнятиметься його підхід від підходу уряду Кіра Стармера, він відповів: "Попередній прем’єр-міністр провів дійсно важливу роботу з налагодження відносин, і я хочу закріпити деякі з цих досягнень.

"Але нам також потрібно подивитися, як ми можемо рухатися далі. З того часу, як ми розпочали ці переговори, світ змінився досить різко. Ми вже домоглися перезавантаження у відносинах з ЄС. Нам необхідно закріпити частину досягнутого прогресу", – зазначив він.

На запитання, що це означає на практиці, Фалконер відповідає: "Під консолідацією мається на увазі ті сфери, де, на нашу думку, ми можемо укласти додаткові угоди, щоб полегшити життя, зокрема, британським підприємствам".

"Отже, це такі питання, як реалізація продуктів харчування на ринок ЄС, взаємодія наших електроенергетичних систем з Європейським Союзом, а також, наприклад, наша взаємодія з їхнім так званим механізмом прикордонного коригування викидів вуглецю. Нам потрібно укласти ці угоди. І зробити це так, щоб це влаштовувало і Велику Британію, і ЄС", - сказав він.

Фото: thesun.co.uk.