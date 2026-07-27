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Надзвичайні події

На місці зниклого села на Волині знайшли останки 48 людей

На місці зниклого села на Волині знайшли останки 48 людей

На території колишнього села Воля Островецька у Волинській області завершили ексгумаційні роботи. Українські та польські фахівці виявили та ексгумували останки 48 людей, які загинули під час Другої світової війни, повідомив відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті, керівник меморіально-пошукового центру «Доля» Святослав Шеремета.

За його словами, дослідження проводили на території колишнього села Воля Островецька, що поблизу села Рівне Ковельського району Волинської області. Пошукові роботи на цій локації вже завершено.

Водночас уже сьогодні експедиція продовжить роботу в іншому колишньому селі Волині — Острівки. Саме там під час пошукових досліджень у квітні цього року були виявлені останки людей, загиблих у роки Другої світової війни.

Результати нових ексгумацій мають допомогти встановити обставини загибелі людей та гідно вшанувати їхню пам'ять.

Як повідомляло раніше ForUa, Навроцькому не вдалося вирішити історичні питання із Зеленським.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ексгумаціяВолинська трагедіяпошукові роботи
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