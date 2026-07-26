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Війна

Армія РФ за добу втратила на війні проти України ще 1440 загарбників

Армія РФ за добу втратила на війні проти України ще 1440 загарбників

Загальні бойові втрати особового складу російських військ із 24 лютого 2022 року по 26 липня 2026-го сягнули близько 1 438 990 осіб, з них 1440 – ліквідовані за останню добу. Про це Генштаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці.

Також станом на 26 липня українські оборонці знищили вже 12 217 (+9) ворожий танк, 25 019 (+8) бойових броньованих машин, 46 794 (+70) артилерійських систем, 1 969 (+1) реактивних систем залпового вогню, 1 518 (+0) засобів протиповітряної оборони, 439 (+0) літаків, 354 (+0) гелікоптери, 2 031 (+8) наземні робототехнічні комплекси, 428 286 (+1 450) безпілотників оперативно-тактичного рівня, 4 944 (+1) крилатих ракет, 34 (+0) кораблі / катери, 2 (+0) підводні човни, 125 811 (+453) одиниці автомобільної техніки й автоцистерн, 4 465 (+3) одиниці спеціальної техніки армії РФ.

Уточнення даних триває.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

зведення Генштабуросійсько-українська війнабойові втрати РФ
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