Армія РФ за добу втратила на війні проти України ще 1440 загарбників

Загальні бойові втрати особового складу російських військ із 24 лютого 2022 року по 26 липня 2026-го сягнули близько 1 438 990 осіб, з них 1440 – ліквідовані за останню добу. Про це Генштаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці.

Також станом на 26 липня українські оборонці знищили вже 12 217 (+9) ворожий танк, 25 019 (+8) бойових броньованих машин, 46 794 (+70) артилерійських систем, 1 969 (+1) реактивних систем залпового вогню, 1 518 (+0) засобів протиповітряної оборони, 439 (+0) літаків, 354 (+0) гелікоптери, 2 031 (+8) наземні робототехнічні комплекси, 428 286 (+1 450) безпілотників оперативно-тактичного рівня, 4 944 (+1) крилатих ракет, 34 (+0) кораблі / катери, 2 (+0) підводні човни, 125 811 (+453) одиниці автомобільної техніки й автоцистерн, 4 465 (+3) одиниці спеціальної техніки армії РФ.

Уточнення даних триває.