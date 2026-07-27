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Війна

Цієї ночі українськіі далекобійні санкції вдарили по нафтових об'єктах ворога

Цієї ночі українськіі далекобійні санкції вдарили по нафтових об'єктах ворога

Сили оборони у ніч на понеділок уразили експортний термінал в Ростовській області.

"Цієї ночі наші далекобійні санкції спрацювали у Ростовському регіоні. Уражено експортний термінал приблизно за 250 кілометрів від лінії фронту. Також дипстрайки застосовувалися по нафтових об’єктах у Ярославському регіоні та Удмуртській Республіці, що за 1300 кілометрів від державного кордону України. Виконується план далекобійних санкцій та знижуємо можливості Росії фінансувати війну", – повідомив президент Володимир Зеленський.

Він подякував військовослужбовцям Сил оборони за влучну роботу там, що ще зовсім нещодавно було глибоким російським тилом.

"Нашими відповідями ми повертаємо війну в Росію, щоб зрештою у достойного миру був шанс", – зазначив він.

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяУкраїнавійнаЗеленський
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