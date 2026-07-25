25-26 липня в Україні - короткочасні дощі та грози, вдень до +30°

В Україні у суботу, 25 липня, ймовірні короткочасні дощі й грози, у неділю переважно без опадів. Про це повідомив Український гідрометцентр.

"25 липня вночі без опадів, вдень в більшості областей місцями невеликі та помірні короткочасні дощі, грози; 26-27 липня переважно без опадів, лише 26 липня на крайньому сході, вдень 27 липня у західних областях короткочасні грозові дощі", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, температура вночі 10-18°; вдень 20-27°, 26 липня на Закарпатті 25-30°.

У суботу, 25 липня, в Україні вночі без опадів, вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на південному сході країни та на узбережжі морів до 19°; вдень 21-26°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень 13-18°.

У Києві та області 25 липня вночі без опадів, вдень по області місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі 13-15°, вдень близько 25°; на Київщині вночі 10-15°, вдень 21-26°.