Київ та Вашингтон США готують нову мирну пропозицію для РФ: що відомо

Україна та США обговорили нову ініціативу щодо припинення повітряних ударів, яку планують представити Росії в межах чергової спроби відновити мирні переговори, повідомляє Reuters із посиланням на українського посадовця, ім'я якого не розкривається.

За словами співрозмовника агентства, Київ і раніше пропонував російському диктатору Володимиру Путіну домовитися про припинення вогню, однак Москва відхилила ці ініціативи. Водночас тепер, на думку частини українських чиновників, посилення тиску на російську економіку через удари українських дронів і ракет може змусити Кремль змінити свою позицію.

У Кремлі вже відреагували на публікацію Reuters. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що наразі не вважає можливим коментувати такі повідомлення. «Ми не знаємо, наскільки достовірні ці повідомлення і звідки вони взяті. Це газетні повідомлення і не більше того. Тому на даному етапі коментувати їх передчасно», — сказав Пєсков. Водночас він наголосив, що реакція Росії на будь-які нові мирні пропозиції залежатиме від того, чи відповідатимуть вони інтересам Москви.

За словами Пєскова, Кремль підтримує контакти з американськими переговірниками й очікує на деталі можливих нових ініціатив. «Ми чули заяви про те, що можливі якісь нові формули. Нам ще належить дізнатися про них більше. І з часом, ймовірно, будуть висунуті деякі формули або пропозиції. Подальші дії залежатимуть від того, наскільки вони відповідають нашим інтересам», — заявив представник Кремля.

Як повідомляло раніше ForUa, у Путіна заявили про неможливість "замороження" війни проти України.