В Україні за рік водії понад 5 мільйонів разів перевищили швидкість

В Україні можуть суттєво посилити покарання за перевищення швидкості. Попри те, що за останній рік водії порушили швидкісний режим понад 5 мільйонів разів, профільний комітет Верховної Ради не підтримав ідею позбавляти систематичних порушників водійських прав. Натомість депутати пропонують підвищити штрафи до 17 тисяч гривень, повідомив народний депутат Роман Грищук.

За його даними, із 14 липня 2025 року до 14 липня 2026 року в Україні зафіксували понад 5,1 мільйона випадків перевищення швидкості. Із них 4 517 493 порушення виявили камери автоматичної фіксації, ще 644 607 — поліцейські за допомогою радарів TruCAM.

Статистика свідчить, що багато водіїв значно перевищують дозволену швидкість. Так, понад 700 тисяч випадків стосувалися перевищення більш ніж на 40 км/год, понад 104 тисячі — більш ніж на 60 км/год, а ще 15,7 тисячі водіїв їхали швидше дозволеного більш ніж на 80 км/год.

Наразі штраф за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год становить 340 гривень, а більш ніж на 50 км/год — 1700 гривень.

Як повідомляло раніше ForUa, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15348-1, який передбачає суттєве посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Документ пропонує збільшити штрафи за перевищення швидкості, запровадити жорсткіші санкції для систематичних порушників та посилити покарання за смертельні ДТП.