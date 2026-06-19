Угощина заблокувала швидкий шлях України до ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Будапешт вплинув на остаточний текст підсумкової декларації саміту Європейської Ради, зокрема щодо питання євроінтеграції України. Про це глава угорського уряду повідомив у соціальній мережі X.

За словами Мадяра, з проєкту фінального комюніке в останній момент було вилучено пункт про можливе прискорення вступу України до Європейського Союзу. Він стверджує, що саме Угорщина наполягла на такому рішенні під час переговорів.

Прем’єр зазначив, що досягти цього було непросто, оскільки дискусії між учасниками саміту тривали кілька годин. "Що стосується процесу вступу України до ЄС, пункт про прискорення вступу був видалений з тексту в останню хвилину за моєю ініціативою. Це було нелегко", – заявив Мадяр.

За його словами, після чотиригодинного обговорення учасникам саміту вдалося завершити розгляд першого питання порядку денного.

Очільник угорського уряду також наголосив, що у фінальній версії документа щодо України залишилися лише ті формулювання, які раніше були погоджені всіма країнами-членами ЄС.

Мадяр додав, що протягом останніх тижнів текст декларації доопрацьовувався з урахуванням пропозицій Будапешта, а його зміст зазнав суттєвих змін.

Він висловив припущення, що цього разу підсумкову декларацію можуть підтримати всі держави-члени Європейського Союзу, чого не вдавалося досягти протягом останніх півтора року.

Коментуючи перебіг переговорів, угорський прем’єр наголосив на важливості пошуку компромісів між країнами ЄС та закликав до конструктивного діалогу під час ухвалення спільних рішень.

Як повідомляло раніше ForUa, Угорщина заявила, що переговори ЄС з Україною припиняться, якщо Київ не виконає угоду про відновлення прав угорської національної меншини на Закарпатті.