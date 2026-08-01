Зеленський заявив, що вночі вдалося збити лише одну балістичну ракету з 27

Під час масованої російської атаки в ніч проти 1 серпня українські сили ППО змогли збити лише одну з 27 балістичних ракет, випущених по Києву. Причиною цього є гостра нестача ракет-перехоплювачів до систем Patriot.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, загалом уночі Росія застосувала проти України 35 ракет, із яких 27 були балістичними, а також 185 ударних безпілотників різних типів. Основною ціллю атаки став Київ, однак ударів також зазнали Дніпропетровська, Сумська, Харківська та Полтавська області.

Президент зазначив, що через дефіцит боєприпасів до комплексів Patriot вдалося перехопити лише одну балістичну ракету.

«Лише одну балістичну ракету сьогодні вночі вдалося збити просто тому, що немає ракет до Patriot. І саме такий дефіцит перехоплювачів проти балістики лише заохочує Росію наносити такі удари проти життя», – наголосив Зеленський.

За словами голови держави, внаслідок атаки у столиці постраждали сім районів. Пошкоджено 18 житлових будинків, школу, будівлю посольства Литви та об'єкти інфраструктури.

Станом на ранок відомо про дев'ятьох загиблих і понад 30 поранених, серед яких четверо дітей. У лікарнях залишаються 17 постраждалих.

Зеленський закликав міжнародних партнерів якнайшвидше передати Україні додаткові системи протиповітряної та протиракетної оборони й ракети-перехоплювачі, наголосивши, що вони потрібні «тут і зараз» для захисту людей та стримування російської агресії.