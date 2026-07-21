Прокуратура Угорщини отримала доступ до серверного центру партії Орбана

21 липня слідчі прокуратури Угорщини провели обшуки в серверному центрі опозиційної партії «Фідес», вилучивши систему зв’язку та бази даних, повідомляє HVG. У партії заявили, що правоохоронці не попереджали про проведення слідчих дій.

Директор із комунікацій «Фідес» Берталан Хавасі назвав обшуки безпрецедентними для сучасної Угорщини, заявивши, що подібного не траплялося з 1990 року, коли країна завершила перехід від комуністичного режиму. За його словами, правляча партія «Тиса» намагається «юридично ліквідувати» політичного опонента.

Прем’єр-міністр Петер Мадяр коротко прокоментував ситуацію, зазначивши, що уряд також очікує офіційних пояснень від прокуратури.

Згодом прокуратура повідомила, що розслідування веде окружна прокуратура Бач-Кішкун, а не Центральна слідча прокуратура. За інформацією відомства, обшуки проводяться в межах кримінального провадження щодо можливого зловживання службовим становищем та інших імовірних злочинів.

За словами речника прокуратури, справа пов’язана зі скандалом навколо Національного культурного фонду (NKA), у якому фігурує близько 17 млрд форинтів, або приблизно 47 млн євро.

Це вже не перше розслідування щодо представників попередньої влади. Раніше угорський уряд ініціював перевірку діяльності колишнього міністра закордонних справ Петера Сіярто за підозрою у державній зраді через його можливі зв’язки з Росією. Скандал спалахнув після оприлюднення записів його телефонних розмов із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Партія «Тиса» прийшла до влади після парламентських виборів 12 квітня, на яких перемогла «Фідес» Віктора Орбана, що перебував при владі з 2010 року.