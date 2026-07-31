Окупанти масово атакують автозаправки, але дефіциту пального в Україні немає

Російські війська знищили вже понад 200 автозаправних станцій у прифронтових регіонах України. Попри масштабні атаки на паливну інфраструктуру, дефіциту бензину чи паливної кризи в країні наразі немає.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, удари по АЗС мають на меті ускладнити логістику для цивільних і військових на ключових транспортних маршрутах, зокрема на трасі Київ — Харків. Крім того, такі атаки розглядають як відповідь Росії на успішні удари Сил оборони України по російських нафтопереробних підприємствах.

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич зазначив, що атаки негативно впливають на роботу бізнесу, ускладнюють перевезення товарів і можуть сприяти зростанню цін через подорожчання логістики та пального.

За словами депутата Харківської обласної ради Олександра Скорика, щонайменше 80 пошкоджених автозаправних станцій розташовані у Харківській області. Він також заявив, що на відрізку дороги між Харковом і Полтавою майже не залишилося вцілілих АЗС.

Водночас начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов спростував цю інформацію, наголосивши, що на маршруті продовжують працювати окремі автозаправні станції. Обидва посадовці при цьому зазначають, що перебоїв із забезпеченням пальним у регіоні немає.

Від російських атак також потерпають Сумська, Полтавська, Запорізька, Донецька та Дніпропетровська області. Зокрема, на Запоріжжі останнім часом було уражено понад 30 автозаправних станцій. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що такі об'єкти стали одними з пріоритетних цілей російських військ. На Полтавщині лише за кілька годин окупанти атакували чотири АЗС уздовж траси на Харків.

Для ударів по паливній інфраструктурі російська армія використовує FPV-дрони, ударні безпілотники типу «Шахед» та керовані авіаційні бомби.

У відповідь в Україні розгортають сотні кілометрів антидронових сіток над дорогами. Крім того, через постійну загрозу обстрілів більшість автозаправних станцій у прифронтових районах тимчасово припиняють роботу під час повітряних тривог і не працюють уночі, закликаючи водіїв завчасно планувати заправку автомобілів.