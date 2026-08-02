Держдеп США зробить постійною програму візових застав для громадян 50 країн

Державний департамент США зробить постійною програму візових гарантій, яка дозволяє вимагати від заявників із 50 країн внесення застави до 20 тисяч доларів під час оформлення неімміграційної візи. Про це повідомляє Reuters.

«Консульські співробітники можуть вимагати від заявників на неімміграційні візи, на яких поширюється дія програми, внести заставу в розмірі до 20 000 доларів як умову видачі візи», - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства.

У Держдепі зазначають, що пілотна програма візових гарантій, запущена у 2025 році, довела її ефективність. Державний департамент, Міністерство внутрішньої безпеки та Міністерство фінансів США дійшли висновку, що механізм застав є дієвим інструментом для забезпечення дотримання умов перебування власниками віз.

У рамках пілотної програми консульські співробітники могли вимагати застави в розмірі 5 000, 10 000 або до 15 000 доларів. Тепер же скасовується мінімум у 5 000 доларів, а максимальний розмір застави підвищується до 20 000 доларів.

До переліку країн, на громадян яких поширюється програма, входять 50 держав, зокрема 30 африканських.

Нові правила набудуть чинності 3 серпня після публікації у Федеральному реєстрі.

Американська влада стверджує, що ці заходи мають на меті скоротити кількість випадків порушення візового режиму. Проте правозахисні організації застерігають, що це може ускладнити законні поїздки до США.

Президент США Дональд Трамп називає ці заходи необхідними для посилення національної безпеки. Він заявляв, що хоче обмежити нелегальну імміграцію, водночас його адміністрація ускладнила процедуру легальної імміграції, наприклад, запровадивши нові високі збори для заявників на певні візи та перевірку акаунтів заявників та іммігрантів у соцмережах.