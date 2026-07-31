Друга ракета KN-23 впала за 3,5 кілометра від будинку, де загинула родина

Уповноважений президента України з санкційної політики Владислав Власюк повідомив, що було знайдено вирву від падіння другої північнокорейської балістичної ракети KN-23, яку РФ застосувала під час обстрілу України 30 липня.

"Перша ракета цього типу влучила у приватний будинок у Радушному поблизу Кривого Рогу. Загинули шестеро людей, серед них троє дітей, а п’ятеро неповнолітніх вважаються зниклими безвісті. Друга KN-23 розірвалася в полі. Між цими "влучаннями" 3.5 км. Ніяких потенційних цілей немає в радіусі 5 км. Така точність", – написав Власюк у Facebook у п’ятницю.

Він зазначив, що ракети KN-23 є майже повними аналогами російських ракет "Іскандер", і у них є однакові компоненти, в тому числі західні.

"Один з прикладів залежности РФ від військової допомоги північної кореї. Північнокорейські ракети вбивають цивільних українців так само, як російські. І відповідальність за це мають нести усі, хто забезпечує військове партнерство між Москвою та Пхеньяном і надходження критичних компонентів для ВПК", – додав Власюк.

Як повідомлялося, у ніч на 30 липня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів. Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що під час обстрілу України в ніч на четвер окупанти застосували балістичні протикарабельні ракети "Онікс" і "Циркон", а також "Іскандер-М" і С-400 або KN-23 північнокорейського виробництва, не висловивши впевненості, але припустивши, що це були саме вони.

Унаслідок удару російської балістичної ракети по житловому будинку багатодітної родини в Радушному поблизу Кривого Рогу загинули троє дорослих, зокрема, батьки та троє дітей із родини Воронових: 6-річна дівчинка, 11-річний та 17-річний хлопці. Також повідомлялося, що травмовано було дев’ятеро людей, серед них двоє дітей. У Кривому Розі п’ятниця, 31 липня, оголошено днем жалоби за загиблою родиною. Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що, за попередніми даними, РФ під час удару по селищу Радушне застосувала балістичну ракету виробництва Північної Кореї.