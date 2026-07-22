Відкриття двох кластерів для України відклали – Угорщина відмовилась затверджувати, – ЗМІ

Угорщина вдруге заблокувала затвердження результатів скринінгу перемовних кластерів 2 та 3 для України та Молдови. Це сталося під час засідання робочої групи Ради Європейського Союзу з питань розширення (COELA), яке відбулося в середу, 22 липня. Про це "Європейській правді" в Брюсселі стало відомо з власних джерел у європейських інституціях.

Друга спроба переконати угорську сторону погодитися на затвердження результатів завершилася провалом через категоричну відмову Будапешта.

Як зазначають співрозмовники видання, через позицію Угорщини розгляд цього питання довелося відкласти. Наступна спроба розблокувати процес та винести його на голосування запланована на 1 вересня.

17 липня ЗМІ вже писали, що під час засідання Робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA) у п'ятницю, 17 липня, не ухвалили рішення про відкриття перемовних кластерів №2 та №3 для України та Молдови. Угорщина погодилася на надсилання листа Молдові щодо кластера №3, але не підтримала відкриття кластерів для України.

ForUA нагадує, що 15 червня Україна та ЄС офіційно відкрили переговори за кластером "Основи" в межах процесу вступу нашої держави до ЄС.

Повідомлялося, що під час липневого раунду переговорів щодо вступу України до Євросоюзу партнери можуть відкрити лише два кластери замість п'яти запланованих. У Брюсселі висловлюють сумніви стосовно можливості запустити всі залишкові треки одночасно.

14 липня Євросоюз відкрив для України та Молдови шостий переговорний кластер "Зовнішні відносини" на шляху до членства в Євросоюз.