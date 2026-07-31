Четверо військових постраждали через детонацію боєприпасів на полігоні на Поділлі

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом вибуху та подальшої детонації боєприпасів на території одного з військових полігонів у Хмельницькій області. Внаслідок інциденту постраждали щонайменше четверо військовослужбовців, ще з кількома наразі відсутній зв’язок.

Про це повідомили у ДБР та Офісі генерального прокурора.

За попередніми даними, надзвичайна подія сталася близько 11:55 31 липня. На території полігону відбулася неконтрольована детонація боєприпасів.

Чотирьох військовослужбовців із травмами госпіталізували. Медики встановлюють ступінь тяжкості отриманих ними ушкоджень.

В Офісі генпрокурора також повідомили, що наразі немає зв’язку з кількома військовими, які перебували на місці події. Їхнє місцезнаходження уточнюється.

Через триваючу детонацію боєприпасів слідчі поки не можуть безпечно розпочати огляд місця вибуху. Водночас працівники ДБР вже опитують командування та особовий склад військової частини, а також проводять першочергові слідчі дії.

Попередньо кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України — порушення правил поводження зі зброєю, а також речовинами й предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило тілесні ушкодження кільком особам. У Бюро зазначили, що за результатами розслідування буде надано правову оцінку діям відповідальних осіб.

Раніше Сили спеціальних операцій повідомили, що на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області стався вибух із подальшою детонацією. Через загрозу розльоту уламків поліція провела оповіщення населення та оточила небезпечну зону. Внаслідок інциденту також пошкоджено кілька житлових і комунальних будівель.