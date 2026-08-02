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США найближчими тижнями спробують відновити мирні переговори України і РФ – Рубіо

США найближчими тижнями спробують відновити мирні переговори України і РФ – Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що найближчими тижнями Вашингтон планує активізувати дипломатичні зусилля, аби з'ясувати, чи є можливість відновити мирні переговори між Україною та Росією. Про це він сказав в ефірі Fox News.

За словами Рубіо, найближчим часом очікуються нові дипломатичні кроки, спрямовані на пошук шляхів завершення війни між Росією та Україною.

– Протягом найближчих кількох тижнів ви станете свідками певних зусиль, спрямованих на те, щоб з'ясувати, чи вдасться нам відновити переговори між Росією та Україною й покласти край цій війні, – сказав Рубіо.

Водночас держсекретар наголосив, що позитивний результат цих ініціатив наразі не гарантований.

– Ми також розуміємо, що обидві сторони мають досить чіткі "червоні лінії", і доки нам не вдасться трохи зблизити ці "червоні лінії", ми не досягнемо бажаного результату, – заявив держсекретар США.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Україна-РосіяМарко РубіоДерждеп СШАмирні переговори по Україні
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