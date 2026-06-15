Якщо Україна не виконає угоду про меншини рух до ЄС зупиниться, - Угорщина

Переговори ЄС з Україною припиняться, якщо Київ не виконає угоду про відновлення прав угорської національної меншини на Закарпатті.

"Якщо українська держава не виконає цю угоду, то процес вступу в першій групі розділів автоматично зупиниться", - заявила голова МЗС Угорщини Аніта Орбан.

Вона нагадала, що після інтенсивних кількатижневих переговорів Угорщина і Україна уклали двосторонню угоду, в якій закріпили права угорської меншини. За словами Орбан, цю домовленість долучили но до процесу вступу України в ЄС, повідомляє Telex.

У понеділок в Люксембурзі мають відкрити перший кластер "Основи" у рамках переговорного процесу України і ЄС. Орбан зазначила, що у межах першого кластера Київ має виконати українсько-угорську угоду.

Вона наголосила, що на основі існуючої методології вступу її країна буде підтримувати процес, заснований на результатах та реформах.

Фото: mukachevo.net.