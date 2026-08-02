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Війна

Ворог втратив на війні проти України ще 1500 військових та 69 артсистем

Ворог втратив на війні проти України ще 1500 військових та 69 артсистем

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 2 серпня 2026 року, становлять близько 1 449 120 осіб, з них 1 500 - за минулу добу.

Про це ідеться в повідомленні Генштабу Збройних сил України у Фейсбуці.

Також РФ втратила 12 231 (+0) танк, бойових броньованих машин – 25 070 (+10), артилерійських систем – 47 196 (+69), РСЗВ – 1 988 (+8), засобів ППО – 1 529 (+2), літаків – 439 (+0), гелікоптерів – 354 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 2 108 (+11), БПЛА оперативно–тактичного рівня – 439 291 (+1 788), крилатих ракет – 5 007 (+2), кораблів / катерів – 34 (+0), підводних човнів – 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 128 953 (+456), спеціальної техніки – 4 486 (+2).

Дані уточнюються.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

зведення Генштабуросійсько-українська війнабойові втрати РФ
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