Ворог втратив на війні проти України ще 1500 військових та 69 артсистем

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 2 серпня 2026 року, становлять близько 1 449 120 осіб, з них 1 500 - за минулу добу.

Про це ідеться в повідомленні Генштабу Збройних сил України у Фейсбуці.

Також РФ втратила 12 231 (+0) танк, бойових броньованих машин – 25 070 (+10), артилерійських систем – 47 196 (+69), РСЗВ – 1 988 (+8), засобів ППО – 1 529 (+2), літаків – 439 (+0), гелікоптерів – 354 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 2 108 (+11), БПЛА оперативно–тактичного рівня – 439 291 (+1 788), крилатих ракет – 5 007 (+2), кораблів / катерів – 34 (+0), підводних човнів – 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 128 953 (+456), спеціальної техніки – 4 486 (+2).

Дані уточнюються.