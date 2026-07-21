﻿
Полiтика

Посли ЄС спробують переконати Угорщину затвердити два кластери про вступ України

Посли ЄС спробують переконати Угорщину затвердити два кластери про вступ України

Протягом 22 липня посли Євросоюзу намагатимуться вмовити Угорщину для відкриття другого та третього кластерів для України. Про це повідомили дипломати ЄС у Брюсселі, повідомляє «Європейська правда».

За інформацією дипломатів, 22 липня робоча група Ради ЄС з питань розширення (COELA) вдруге спробує переконати Угорщину затвердити результати скринінгу другого та третього кластерів для України та Молдови, щоб розпочати формальний процес їхнього відкриття.

– Ірландське президентство та держави ЄС вдруге спробують вмовити представника Угорщини підтримати рішення затвердити результати скринінгу та надіслати обом державам листи з проханням надати ЄС свої перемовні позиції щодо обох кластерів, – сказав один зі співрозмовників.

За його словами, саме надсилання листа є формальним початком процедури відкриття кластерів.

У виданні зазначають, що Ірландія, яка нині головує в Раді ЄС, хотіла б до початку літніх відпусток дати старт підготовці до відкриття наступних кластерів для України та Молдови, або хоча б одного кластера.

Це пояснюють тим, що Ірландія прагне провести відповідну міжурядову конференцію вже у вересні.

Варто додати, що саме 22 липня відбудеться останнє засідання групи COELA перед літньою перервою. За попередньою інформацією, наступна зустріч запланована на 1 вересня.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ЄСУгорщинавступ України до ЄС
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Біля берегів Румунії дрон атакував танкер
Війна 21.07.2026 12:51:39
Біля берегів Румунії дрон атакував танкер
Читати
СБУ зірвала теракт російських спецслужб в Івано-Франківську
Війна 21.07.2026 12:12:39
СБУ зірвала теракт російських спецслужб в Івано-Франківську
Читати
Міноборони під Хмарою: що відбувається на владно-кадровому небосхилі
Аналітика 21.07.2026 12:00:03
Міноборони під Хмарою: що відбувається на владно-кадровому небосхилі
Читати

Популярнi статтi