Зеленський закликав передати ракети для ЗРК Patriot: Вони мають захищати людей, а не лежати на складах

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів ухвалити політичні рішення щодо передачі додаткових пакетів військової допомоги, зокрема ракет для систем Patriot, а також посилити санкційний тиск на Росію. Про це глава держави повідомив у своєму зверненні.

Зеленський наголосив, що єдиною справді ефективною реакцією світу на російські обстріли є практична підтримка України. За його словами, необхідне озброєння є у партнерів, тому США та європейські країни мають ухвалити відповідні рішення.

"Ракети для "Петріотів" у світі є, важливо, щоб партнери зробили це політичне рішення — рішення про передачу необхідних пакетів. Сполучені Штати Америки знають, що нам потрібно. В Європі знають, що нам потрібно. Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах", — підкреслив президент.

Він додав, що кожен день затримки з наданням допомоги дає Росії можливість вбивати людей.

"На кожну юридичну особу, на кожну фізичну особу, які допомагають підприємствам у Росії виробляти балістику — пускові, ракети, — постачають компоненти, все інше, що їм необхідно, — всі мають бути під санкціями, і не тільки нашими, але й партнерів — досі є прогалини в юрисдикціях G7. Треба, щоб наші дипломати із цим попрацювали", — зазначив президент.

Також Зеленський наголосив на важливості блокування паливного напрямку та закликав зупинити все, що сприяє відновленню російської нафтопереробки.

Для координації дій щодо постачання зброї та посилення санкцій найближчим часом відбудеться глобальна нарада з українськими послами.

ForUA нагадує, президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої російської атаки в ніч на 1 серпня українським силам протиповітряної оборони вдалося збити лише одну з 27 балістичних ракет через нестачу ракет-перехоплювачів до комплексів Patriot.

Раніше під час зустрічі із Зеленським президент США Дональд Трамп зазначив, що виконати український запит на 300 ракет-перехоплювачів Patriot буде важко, оскільки ці боєприпаси витрачаються у війні в Ірані. Трамп також висловив сумніви щодо надання Україні ліцензії на виробництво цих ракет-перехоплювачів.