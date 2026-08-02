Вибух у центрі Москви: Підрив стався на святкуванні дня народження генерала, є загиблі та поранені

У суботу, 1 серпня, у центрі Москви на Кудринській площі пролунав вибух у ресторані Balzi Rossi, який був закритий для проведення приватного банкету, ймовірно для святкування дня народження російського генерала. Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.

Вибух пролунав поруч зі сталінською висоткою на Кудрінській площі в Москві.

Зазначається, що поруч із рестораном, який був закритий на спецобслуговування, було припарковано багато автомобілів із чорними номерами, що зазвичай використовуються на транспорті Збройних Сил та деяких інших силових відомств.

Журналіст Олег Кашин припускає, що день народження міг святкувати головнокомандувач ВКС РФ генерал-полковник Олександр Чайко.

На цей час МВС РФ повідомляє про трьох загиблих.

«Сьогодні близько 20.10 біля літнього кафе стався вибух, внаслідок якого 3 людини загинули, 15 отримали травми різного ступеня тяжкості», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляє ТАСС, Національний антитерористичний комітет РФ заявив, що в ресторані Balzi Rossi в центрі Москви підірвали саморобний вибуховий пристрій.

За даними комітету, до ресторану намагалася пройти невідома жінка, її підозрюють у спробі пронести вибуховий пристрій.

Охоронець не допустив її до ресторану, обоє загинули. Внаслідок вибуху загинув також один із відвідувачів.

У НАК також повідомили, що кількість постраждалих зросла до 21.