Український наносупутник PolyITAN 1 встановив рекорд за тривалістю роботи на орбіті

Наносупутник PolyITAN-1, створений фахівцями Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, офіційно встановив рекорд України за найдовшим перебуванням на орбіті серед українських наносупутників. Космічний апарат працює вже понад 12 років і продовжує передавати телеметричні дані.

Досягнення 30 липня внесли до Національного реєстру рекордів України.

За словами експерта реєстру Віталія Зоріна, супутник майже втричі перевищив розрахунковий термін експлуатації.

«Ніхто не очікував, що супутник пропрацює майже втричі довше, ніж було закладено під час його проєктування. Тому успіх PolyITAN-1 – це, безумовно, 90% технологій і 10% удачі», – зазначив він.

PolyITAN-1 був виведений на навколоземну орбіту 19 червня 2014 року українською ракетою-носієм «Дніпро». Він став першим університетським наносупутником України та єдиним із 33 космічних апаратів із 17 країн, запущених у межах тієї місії, який досі продовжує функціонувати.

До створення супутника долучилися викладачі, науковці, аспіранти та студенти КПІ. Вони розробили ключові системи космічного апарата, зокрема енергоживлення, терморегуляції, орієнтації, навігації та зв’язку.

Ректор КПІ імені Ігоря Сікорського Анатолій Мельниченко наголосив, що університет продовжує працювати над відновленням космічного потенціалу України. За його словами, навчальний заклад уже запустив три власні супутники, а також створив повний цикл проєктування, виготовлення та випробування малих космічних апаратів і готує інженерів для космічної галузі.

Університет також зазначає, що саме проєкт PolyITAN-1 став основою для розвитку нового покоління багатофункціональних супутників, які в майбутньому планують використовувати для отримання високоточних знімків земної поверхні, дослідження атмосфери та виконання інших наукових завдань.