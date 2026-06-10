Євроінтеграція України буксує через різні підходи сторін

Україна входить у новий етап євроінтеграційного процесу на тлі зростаючих політичних дискусій у Європейському Союзі. Напередодні старту першого офіційного переговорного блоку щодо вступу, який очікується вже наступного тижня, між Києвом, Брюсселем та низкою європейських столиць посилилися розбіжності щодо темпів і формату майбутнього членства.

Як повідомляє Politico з посиланням на дипломатичні джерела в ЄС, і Україна, і європейські інституції публічно вітають початок переговорів, розглядаючи його як важливий політичний прорив. Водночас за лаштунками зростає напруга навколо ключового питання — наскільки швидко і в якому форматі Україна має рухатися до членства.

У Києві побоюються, що процес може сповільнитися через внутрішньополітичні чинники в ЄС, зокрема виборчі кампанії у провідних країнах. У Брюсселі ж дедалі частіше звучать застереження щодо темпів реформ в Україні, які, за оцінками європейських чиновників, останнім часом уповільнилися.

Окрему дискусію викликали пропозиції Франції та Німеччини щодо проміжних форматів інтеграції — зокрема ідеї «асоційованого членства» або інших перехідних моделей. У Києві такі підходи сприймають обережно, побоюючись, що вони можуть замінити повноцінну перспективу членства на довгострокову невизначеність.

Українська сторона наголошує на необхідності чітких гарантій і зрозумілої дорожньої карти, яка б передбачала не лише участь у процесі, а й реальну перспективу повноправного членства. У Брюсселі, своєю чергою, підкреслюють важливість поступовості та стабільного виконання реформ як умови подальшого просування.

Попри суперечності, обидві сторони заявляють про налаштованість продовжувати переговори. Очікується, що найближчі місяці стануть визначальними для формування остаточної архітектури переговорного процесу між Україною та Європейським Союзом.

Як повідомляло раніше ForUa, Угорщина скасувала 17-місячне вето на вступ України до ЄС.