Процес воскрес: що відбувається на мирно-перемовному полі

На екваторі літа у «замороженому» кілька місяців поспіль дипломатичному треку щодо врегулювання повномасштабної російсько-української війни відбувається певне пожвавлення. Детальніше про те, чи дійсно ближчим часом слід очікувати поновлення так званих мирних перемовин – далі в матеріалі ForUA.

У середу, 22 липня, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, під час якої сторони обговорили активізацію дипломатичних зусиль для наближення миру в Україні. Нинішній очільник Банкової назвав розмову хорошою та важливою і наголосив, що офіційному Києву потрібен «мир з гідністю», до якого він давно готовий.

За словами глави держави, українська й американська команди залишаються в тісному контакті, зокрема «для продовження роботи над усім, що сторони обговорили». Президент також подякував Віткоффу та Кушнеру за особисті зусилля заради миру, а Дональду Трампу й американському народові — за незмінну підтримку України.

Примітно, що ще перед появою офіційної заяви українського президента про відповідну розмову із посиланням на свої джерела повідомив кореспондент Axios Барак Равід, зазначивши, що темою були «дипломатичні зусилля для завершення війни». Не менш показово, що дует Віткофф-Кушнер кілька разів відвідували столицю країни-агресорки Москву, натомість Київ – жодного разу.

Втім, якщо говорити про подальшу траєкторію мирно-дипломатичного процесу, слід зазначити, що з великою долею вірогідності Зеленський ближчим часом відвідає Сполучені Штати і проведе зустріч зі своїм американським колегою Трампом. Зокрема, за даними низки впливових західних медіа український та американський лідери можуть зустрітися після церемонії поховання сенатора Ліндсі Грема, яка за попередньою інформацією відбудеться у прийдешній вівторок, 28 липня. Між тим, як зазначає, посилаючись на інформовані джерела Суспільне, остаточний план візиту із повним переліком зустрічей та їх учасників, як і його тривалість, наразі ще не фіналізований.

Принагідно нагадаємо, що Ліндсі Грем раптово помер ввечері 11 липня у віці 71 року. В офісі покійного сенатора-республіканця оголосили, що попередні висновки експертизи вказують на пошкодження аорти як причину його смерті.

10 липня сенатор зустрівся у Києві з Володимиром Зеленським та відвідував виробництво оборонної компанії SkyFall, що виготовляє багато відомих моделей дронів різного призначення.

Ліндсі Грем був переконаним у тому, що всадовити Путіна за реальний, а не декларативний стіл мирних перемовин можна завдяки «пекельним» санкціям відносно РФ.

На цьому тлі не далі як у вівторок, 21 липня під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем у Берліні президент Азербайджану Ільхам Алієв раптом повідомив, що в середині поточного місяця у Баку відбулася зустріч представників Німеччини та Росії. «Нас про це ані Німеччина, ані Росія не повідомляли... Але дані про перельоти дають підстави говорити, що така закрита зустріч справді відбулася»,— сказав Алієв. Натомість пан Мерц заявив, що йому нічого про зустріч не відомо.

Водночас німецькі медіа виявилися більш поінформованими, аніж канцлер. Зокрема, за даними видання Die Zeit, німецьку сторону на таємних перемовинах представляли екс-голова соціал-демократів та колишній голова Бранденбурга Маттіас Плацтек та керівник відомства федерального канцлера при Ангелі Меркель християнський демократ Рональд Пофалла. Обидва політика тісно пов’язані з німецько-російським форумом «Петербурзький діалог» (створений за ініціативи кремлівського диктатора Путіна та канцлера Герхарда Шредера у 2001 році та закритий німецькою стороною після початку повномасштабної війни в Україні).

У таємничих посиденьках начебто також приймали участь колишній посол Швейцарії в Берліні Тім Гульдіман та екс-генсек Організації з безпеки та співробітництва в Європі швейцарець Томас Гремінгер.

Російську ж сторону представляли голова ради директорів «Газпрому» Віктор Зубков (який раніше очолював «Петербурзький діалог» з російської сторони), директор Інституту Європи РАН Олексій Громико та «голова Ради при президенті Росії з питань розвитку громадянського суспільства і прав людини» Валерій Фадєєв.

Усі учасники переговорів прибули до столиці Азербайджану 12 липня, а сама зустріч відбулася наступного дня. Перемовини пройшли в конференц-залі готелю Four Seasons, де зупинилася російська делегація і тривали кілька годин. Німецькі журналісти також змогли дізнатися, на якому рейсі представники ФРН прилетіли до Баку, на яких місцях вони сиділи в літаку і, наприклад, де і чим вечеряли. А ось повний зміст зустрічі з’ясувати не вдалося. Втім Die Zeit пише, що головною темою переговорів була ідея відродження «Петербурзького діалогу». Однак при цьому, за даними газети, представники путінської Росії мали передати Плацтеку та Пофаллі два листи, в яких йдеться, що Москва готова завершити повномасштабну війну в Україні тільки на своїх умовах, і міститься пропозиція відновити зв’язки з Берліном після укладання миру.

Зазначимо, що Плацтек і Пофалла є виходцями з партій, які зараз перебувають біля владного керма в Німеччині, і досі мають зв’язки та певний вплив усередині цих політичних сил.

Німецькі спецслужби, за даними Bild, розглядають цю неофіційну зустріч як операцію Росії щодо впливу на німецьку політику щодо Москви. Такої ж думки, як зауважує Reuters, дотримуються і в інших європейських розвідках.

Тим часом про те, що російська влада готова повернутися до «мирних» переговорів з Україною лише після захоплення усієї території Донецької області, що сподівається зробити до кінця 2026 року, напередодні повідомило Bloomberg.

«За словами двох осіб, наближених до Кремля, Росія готова повернутися до переговорів лише після того, як Путін досягне мети — захоплення Донбасу. Як зазначив один із співрозмовників, міністерство оборони Росії запевнило Путіна, що зможе встановити повний контроль над цим регіоном до кінця поточного року», - підкреслює агентство.

Водночас видання, з посиланням на «джерела наближені до міністерства оборони в Москві», пише, що багато представників російської армії вважають такі плани нереалістичними і переконані, що взяти під контроль Донецьку область вдасться лише у 2027 році.

Тобто, резюмуючи, можна констатувати, що різноманітні витоки у західні медіа свідчать про ключове: до реального, а не імітаційного мирно-перемовного процесу на болотах ще не дозріли. Відтак Україні слід продовжувати своє робити, зокрема в частині «далекобійних санкцій», котрі можуть суттєво пришвидшити дозрівання країни-агресорки до необхідності припинення своєї ганебної в усіх сенсах «СВО».

Власне, це показала і зустріч голови МЗС РФ Лаврова та держсекретар США Марко Рубіо. За результатами півгодинного рандеву представник Вашингтону чітко охарактеризував розмову як таку, що сторони ні про що домовитися не змогли. «Пропозиції, про які повідомлялося – вони називають це «3 + 2», розподіл територій – ці спроби провалилися. Адже мирну угоду неможливо укласти, якщо обидві сторони не погодяться на неї, а українці на це не погодилися. Ось чому ці зусилля не дали результату», – заявив держсекретар США.



Він додав, що з огляду на це доведеться шукати нові пропозиції та нові ідеї, «бо, безперечно, той варіант був неприйнятним для України тоді, і я не думаю, що він є прийнятним для них і зараз». «Насправді, ймовірно, він для них ще менш прийнятний. Тож я вважаю, що якщо настане мир, то це буде завдяки якимось новим ідеям та новим концепціям. І ми готові запропонувати деякі з них у відповідних умовах та формі», – сказав Рубіо.

Як бачимо, оптимізму в цих словах особливо немає. Власне, і президент Володимир Зеленський розмірковує в тому ж дусі. «У нас з вами два шляхи взимку. Перший шлях, щоб ми знайшли можливість і сіли за стіл перемовин з Росією і закінчили цю війну. Це пріоритет. На цьому я фокусуюсь. Ми розуміємо, з ким ми маємо справу. Тому альтернатива цьому, яку завжди шукає не Україна, а Росія – це розширення війни, збільшення мобілізації. Я мав широку доповідь розвідок і ми бачимо, що біля Путіна є люди, які хочуть закінчити війну, бачать економічний колапс, логістичний колапс. Але є військові люди, які хочуть розширення війни, збільшення мобілізації. Вони цього хочуть, хочуть нас вбивати. Тому треба готуватися до плану проходження зими», - резюмував голова української держави.