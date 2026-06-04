Угорщина скасувала 17-місячне вето на вступу України до ЄС

Угорщина скасувала 17-місячне вето на прогрес України у вступі до ЄС.

Новий уряд у Будапешті сигналізував, що дозволить також розпочати офіційні переговори про вступ і сусідньої Молдови, повідомляє Financial Times .



Рішення, ухвалене Петером Мадьяром минулої ночі, відкриває шлях для початку переговорів для обох країн 15 червня. Це дозволить їм розпочати узгодження своїх законів зі стандартами ЄС у першому так званому кластері з шести з виснажливих 33 політичних сфер, відомих як розділи про вступ.



Голова угорського уряду заявив, що Будапешт підтримає процес членства Києва після укладення всеохоплюючої угоди з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської меншини, яка була укладена після тижнів інтенсивних переговорів між Києвом, Будапештом та Брюсселем, а також дипломатичного тиску з боку інших держав ЄС на Мадьяра, щоб той продемонстрував розрив з політикою свого попередника Віктора Орбана.



Комісар ЄС з питань розширення Марта Кос очікує на дозвіл Угорщини відкрити перший кластер у червні, а решту – у липні, посилаючись на зміну наративу.



Зміна курсу Угорщини відбулася після завершення зустрічі послів ЄС у Брюсселі у середу ввечері, що спричинило шквал технічних процесів для підготовки офіційного відкриття першого кластера за 11 днів.

"Ми так довго чекали, а тепер історія пішла американськими гірками", – сказав неназваний європейський дипломат, який брав участь у переговорах.

Фото: ostwest.tv.