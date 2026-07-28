Іран активізував переговори щодо Ормузької протоки

Іран та Оман продовжують переговори щодо відновлення повноцінного судноплавства через Ормузьку протоку. У разі досягнення домовленостей це може відкрити шлях до відновлення переговорів між Тегераном і Вашингтоном про припинення війни.

Представники Ірану та Оману провели зустріч у Тегерані минулими вихідними, після якої консультації тривають, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів. Обидві країни мають вихід до Ормузької протоки, яка є одним із найважливіших маршрутів для світового експорту нафти.

Однією з ключових пропозицій є повторне відкриття так званого середнього судноплавного коридору. Після початку конфлікту наприкінці лютого більшість суден перестали ним користуватися, віддаючи перевагу північному маршруту поблизу узбережжя Ірану або південному — біля оманського ексклаву Мусандам.

За словами співрозмовників агентства, оманська сторона налаштована оптимістично щодо перспектив переговорів. Водночас остаточних домовленостей поки що немає, а результат консультацій залишається невизначеним. Як зазначає видання, успішне врегулювання питання судноплавства через Ормузьку протоку може стати важливим кроком для відновлення дипломатичного діалогу між Іраном і США щодо припинення війни.

Як повідомляло раніше ForUa, у військовому командуванні США вважають, що удари по Ірану вичерпали ефективність.