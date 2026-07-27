Ізраїль ухвалив доленосне рішення щодо сектору Газа

Уряд Ізраїлю схвалив введення до сектору Газа Міжнародних стабілізаційних сил (МСС). Це рішення є частиною 20-пунктного мирного плану президента США Дональда Трампа. Згідно з рішенням ізраїльського уряду, міжнародний контингент працюватиме в районах Гази, які не перебувають під військовим контролем Ізраїлю, та координуватиме свої дії з Армією оборони Ізраїлю, повідомляє Al Jazeera.

Точні терміни розгортання місії поки не оголошені. За даними видання, до складу МСС увійдуть близько 200 представників із "дружніх країн", серед яких називають Уганду та Марокко. Водночас Ізраїль залишить за собою право визначати, які держави зможуть долучитися до місії. Також після реалізації мирного плану саме Ізраїль вирішуватиме, хто матиме право в'їжджати до сектору Газа, а також контролюватиме обсяги гуманітарної допомоги й продовольства, що надходитимуть до анклаву.

План також передбачає створення міжнародної Ради миру, яка контролюватиме управління та відновлення сектору Газа, а також формування технократичного Національного комітету з управління Газою.

Серед інших ключових положень документа — роззброєння угруповання ХАМАС і поетапне виведення ізраїльських військ із території анклаву.

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