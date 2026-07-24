Єврокомісія попередила TikTok через небезпечні налаштування дитячих акаунтів

Європейська комісія направила компанії TikTok попередні висновки, в яких зазначила, що налаштування облікових записів неповнолітніх користувачів не відповідають вимогам Акта про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA).

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

За оцінкою регулятора, платформа не забезпечує належного рівня захисту дітей. Зокрема, неповнолітні можуть залишати свої акаунти відкритими, через що їхні відео доступні будь-кому в інтернеті, навіть без реєстрації в TikTok. Крім того, контент користувачів віком 16–17 років може без обмежень потрапляти до рекомендацій інших користувачів.

У Єврокомісії вважають, що така практика створює ризики для безпеки дітей, оскільки вони можуть стати об'єктами уваги зловмисників, булерів або переслідувачів, а сторонні особи можуть отримати доступ до інформації про їхнє приватне життя.

Регулятор також звернув увагу, що навіть у разі вибору приватного акаунта фотографія профілю неповнолітнього залишається доступною для сторонніх осіб, зокрема поза межами платформи.

У Єврокомісії вважають, що за замовчуванням контент неповнолітніх має бути видимим лише тим користувачам TikTok, яким власник акаунта дозволив підписку. Для користувачів віком 16–17 років може існувати можливість розширити аудиторію, однак відео не повинні бути доступними поза платформою або з'являтися в рекомендаціях людям, які не є підписниками.

Тепер TikTok має ознайомитися з попередніми висновками та надати письмові пояснення. Якщо після розгляду відповіді Єврокомісія підтвердить порушення, компанії може загрожувати офіційне рішення про невідповідність вимогам законодавства ЄС та значний штраф.

Паралельно розслідування щодо захисту неповнолітніх користувачів TikTok триває і у Великій Британії.

Раніше цього тижня Європейська комісія також оштрафувала Google на 890 млн євро за порушення вимог Закону про цифрові ринки (Digital Markets Act).