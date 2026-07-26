Тегеран звинуватив Київ в обстрілі корабля в Каспійському морі

Іран звинуватив Україну в атаці на іранське комерційне судно в Каспійському морі, внаслідок якої, за твердженням Тегерана, загинув один моряк і ще один зазнав поранень. Про це повідомляє Al Jazeera із посиланням на іранські офіційні джерела.

Міністерство закордонних справ Ірану викликало тимчасового повіреного у справах України в Тегерані, висловивши протест у зв’язку з тим, що назвало «ворожою і злочинною» атакою.

У МЗС Ірану заявили, що відповідальність за напад визнало українське керівництво і що це нібито свідчить про «ірраціональний і ворожий підхід» Києва до Ірану. У відомстві наголосили, що Тегеран захищатиме свої національні інтереси.

Іранська сторона також заявила, що інцидент нібито є порушенням Статуту ООН і може призвести до подальшої ескалації російсько-української війни.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі обговорив інцидент у телефонній розмові з високою представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас.

За повідомленням іранської сторони, Арагчі засудив українську атаку на судно в Каспійському морі та «закликав до рішучої реакції Ради Безпеки ООН, Європейського Союзу та міжнародної спільноти, а також до притягнення до відповідальності виконавців і тих, хто підтримував цей злочинний акт».

ForUA нагадує, президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що Сили оборони України в акваторії Каспійського моря вразили військовий корабель та судна, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів з Іраном.

Іран активно підтримує Росію в загарбницькій війні проти України. Москва, своєю чергою, надає допомогу Тегерану у конфлікті зі США.