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Бельгійська поліція затримала стажерку НАТО, яку підозрюють у шпигунстві

Бельгійська поліція затримала стажерку НАТО, яку підозрюють у шпигунстві

У Бельгії заарештували стажерку НАТО, яка є громадянкою Канади китайського походження. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними Федеральної прокуратури, вона працювала у Верховному штабі об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SHAPE) у місті Монс і під час стажування потрапила в поле зору спецслужб.

У четвер, 23 липня, правоохоронці провели обшуки в її будинку та робочому кабінеті, а вже наступного дня слідчий суддя ухвалив рішення про арешт.

Бельгійська влада не розкриває особу підозрюваної та не повідомляє, на користь якої держави вона могла шпигувати.

Водночас у SHAPE заявили, що попередня перевірка не виявила негативного впливу її діяльності на оперативну готовність НАТО, систему командування чи виконання завдань Альянсу.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

арештБельгіяшпигунство
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