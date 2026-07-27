Судно, яке Росія атакувала біля Одеси, пішло на дно

Іноземне торговельне судно Golden Leo, яке російські війська атакували ракетами 19 липня, затонуло біля узбережжя Одеської області. Корабель отримав критичні пошкодження під час російського удару, а в понеділок остаточно пішов на дно, повідомили в Одеській ОВА.

19 липня судно під прапором Гвінеї-Бісау, що належить турецькому власнику, виходило з порту з вантажем української кукурудзи. У цей момент російська армія завдала по ньому ракетного удару. Унаслідок атаки загинули дев'ять членів екіпажу та український лоцман. Ще вісьмох моряків вдалося евакуювати. Після влучання на борту спалахнула масштабна пожежа, яка завдала судну значних пошкоджень.

Після понад тижня боротьби за живучість корабель Golden Leo затонув біля узбережжя Одеси.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна скликає термінове засідання Ради Безпеки ООН після атак Росії на цивільні вантажні судна в Чорному морі та фактичне блокування українського морського коридору.