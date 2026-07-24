Понад 30 вишів РФ включено до списку національних загроз – Пентагон

Міністерство оборони США внесло декілька десятків російські вищих навчальних закладів до списку національних загроз для країни.

Про це йдеться у пресрелізі американського відомства.

«Пентагон посилює свої зобов’язання захищати дослідження, які фінансуються платниками податків, та зберігати цілісність американської наукової діяльності», – сказав Еміль Майкл, заступник міністра з питань досліджень та інженерії.

До списку офіційно додано 130 академічних та дослідницьких установ, розташованих у Китаї, Росії та Ірані.

«Було підтверджено, що ці установи займаються діяльністю, яка збільшує ймовірність незаконного привласнення дослідницьких та розробницьких робіт, що фінансуються урядом США. Таке незаконне привласнення уможливлює втручання ворожого уряду, яке безпосередньо загрожує національній безпеці та науковій цілісності Америки», - розповіли у Пентагоні

Зазначається, що Міноборони США радить вітчизняним дослідникам, академічним установам та галузевим партнерам бути особливо обережними під час розгляду питань співпраці, фінансування або обміну даними з будь-якою установою, зазначеною у цьому списку.

The Moscow Times повідомляє, що з Росії до переліку увійшли 33 освітні організації. Серед них низка вишів із Москви, Військово-морська академія ім. Кузнєцова, Сколковський інститут науки і технологій, низка інститутів Російської академії наук та інші.

Як повідомляв ForUA, американська розвідспільнота у доповіді The 2026 Annual Threat Assessment називає головним стратегічним викликом для США конкуренцію з Китаєм, РФ, Іраном та КНДР, тоді як безпосередні загрози пов’язані з транснаціональною злочинністю, наркотрафіком, міграцією та тероризмом.