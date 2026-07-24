Китай готується до власної війни: Пекін активно переймає від РФ досвід бойових дій в Україні

Китай використовує військове співробітництво з Росією для отримання досвіду ведення бойових дій, здобутого Москвою під час війни проти України.

Співробітництво між Москвою та Пекіном охоплює навчання китайських військових на основі досвіду війни в Україні, спільні військові навчання, обмін розвідувальними даними, розвиток безпілотних систем, співпрацю у сфері підводного флоту, а також взаємодію у сфері протиповітряної та протиракетної оборони, повідомляє The Economist.

З 2024 року китайські військові проходять навчання на військовому комплексі поблизу Волгограда, який регулярно використовує 8-ма армія РФ – основа російських операцій на сході України. За даними видання, навчання базуються на досвіді війни Росії проти України та охоплюють використання безпілотників, ведення боїв у міській забудові, окопах і лісистій місцевості, штурми командних пунктів, польову медицину та встановлення мінних полів.

Китай продемонстрував свої ядерні амбіції 6 липня, коли вперше одна з його підводних човнів здійснила випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Того ж дня Китай показав розвиток своїх військових зв'язків із Росією, розпочавши спільні військово-морські навчання, які включали операції підводних човнів, протичовнову боротьбу та використання безпілотників, а також протиповітряну і протиракетну оборону.

Китай активно вивчає російський досвід застосування безпілотників, зокрема FPV-дронів і засобів радіоелектронної боротьби, а також цікавиться даними щодо використання західного озброєння, зокрема реактивних систем HIMARS.

Росія може допомагати Китаю у розвитку атомного підводного флоту, передаючи технології зі зниження шумності підводних човнів, а також співпрацювати з ним у сфері протиповітряної та протиракетної оборони, включно із системами раннього попередження про ракетний напад.

Йдеться також і про те, що отриманий від Росії бойовий досвід і військові технології можуть суттєво посилити військові можливості Китаю та вплинути на баланс сил у разі можливого конфлікту навколо Тайваню.

Фото: Unsplash.