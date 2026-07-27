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Суспiльство

Погода 27 липня: спека до +32° та зливи з градом

Погода 27 липня: спека до +32° та зливи з градом

У понеділок, в Україні збережеться мінлива хмарність. На більшій частині території країни опадів не прогнозують, однак удень у західних областях пройдуть помірні, місцями значні дощі. Також синоптики попереджають про грози, в окремих районах можливі град і шквали зі швидкістю 15–20 м/с.

Вітер переважно південно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря вдень становитиме +27...+32°, тоді як у крайніх західних областях буде прохолодніше — +21...+26°.

У Києві та області день мине без опадів. Вітер південно-західний, 7–12 м/с.

У столиці вдень очікується +30...+32°, по області — +27...+32°.

Як повідомляло раніше ForUa, кліматична система Землі вже змістилася в бік вищих температур, а процес потепління набирає обертів.

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

спекапогода в Києвіпогода 27 липня
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