Зеленський вперше пояснив відставку Федорова та логіку кадрових рішень

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відставку Михайла Федорова, заявивши, що кадрові рішення під час війни ухвалюються не через окремих людей, а заради ефективної роботи всієї державної системи. Про це він сказав в інтерв'ю Sky News.

За словами президента, він поважає як Михайла Федорова, так і колишнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Водночас Зеленський наголосив, що успішні військові операції — зокрема удари по цілях на території Росії — є результатом роботи багатьох структур: розвідки, спецслужб, військових підрозділів і командування, а не заслугою однієї людини.

На запитання журналіста, чи може Федоров повернутися на посаду, президент прямої відповіді не дав. Натомість він підкреслив, що не хоче допустити, аби внутрішні конфлікти між різними структурами впливали на ухвалення важливих військових рішень. «У мене немає часу на розмови чи переговори. Немає часу спочатку вислухати одну сторону, а потім іншу, бо дві сторони не готові зустрічатися щодня. І мені не потрібно з'ясовувати, хто з них правий, а хто ні», — заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що зараз Україні потрібні нові підходи до мобілізації, тісніша взаємодія між Генеральним штабом і Міністерством оборони, а також вирішення питань, пов'язаних із посиленням протиракетної оборони. Окремо Зеленський наголосив, що високо оцінює досягнення Федорова у розвитку безпілотних технологій, однак підкреслив: навіть найсучасніші дрони не можуть повністю замінити українських військових на передовій. «Якщо у вас не буде солдатів на фронті, ви втратите одну територію, втратите село, а після села ви втратите місто», — резюмував глава держави.

Як повідомляло раніше ForUa, Федоров відкинув пропозиції президента і наполягає на поверненні до Міноборони.