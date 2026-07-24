Підрозділ ВМС України вперше отримав підтверджене право управляти багатонаціональними силами НАТО

Вперше в історії НАТО підрозділ Військово-Морських сил України отримав підтверджене право управляти багатонаціональними силами військового блоку.

Під час українсько-американських навчань Sea Breeze 2026 штаб протимінних дій 1-го дивізіону протимінних кораблів ВМС ЗСУ успішно пройшов оцінювання другого рівня за стандартами НАТО — NEL-2. За підсумками перевірок підрозділ визнали повністю спроможним до виконання місій — Mission Capable, повідомляють fakty.com.ua.

Оцінювання NEL-2 передбачає перевірку не лише сумісності з підрозділами НАТО, а й повної операційної готовності. Отриманий статус підтверджує, що українські військові моряки можуть виконувати бойові завдання відповідно до стандартів Об’єднаного командування НАТО з операцій.

Відтепер український підрозділ офіційно долучений до системи управління силами НАТО, які займаються ліквідацією мінної небезпеки на морі. Україна також отримала підтвердження спроможності командувати підпорядкованими багатонаціональними силами, взаємодіяти з постійними протимінними групами НАТО та виконувати весь спектр завдань із протимінної боротьби.

До цього результату українські моряки йшли три роки. Попри повномасштабну війну, вони проходили підготовку, впроваджували доктрини НАТО та розвивали необхідні спроможності.

У ВМС наголосили, що успішне проходження оцінювання стало черговим свідченням інтеграції українського флоту в євроатлантичну систему безпеки. Отриманий досвід буде важливим для майбутнього очищення Чорного та Азовського морів від мін.