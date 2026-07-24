Двом посадовцям «Укрзалізниці» повідомили про підозру: збиткі 86 млн грн

Двом колишнім посадовцям "Укрзалізниці" повідомлено про підозру у забрудненні земель, що спричинило державі збитки майже на 86 млн грн. Процесуальне керівництво здійснює Новобаварська окружна прокуратура Харкова. Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

Підозри отримали колишній начальник та його заступник одного з підрозділів станції "Харків-Пасажирський". За версією слідства, вони відповідали за утримання території та контроль за поводженням з відходами, проте у період з лютого 2024 року по січень 2026 року не забезпечили належного вивезення сміття та будівельних залишків.

У результаті поблизу вулиці Чоботарської у Харкові на землях, що перебувають у користуванні Укрзалізниці, утворилося несанкціоноване сміттєзвалище площею понад 2700 квадратних метрів.

Комплексна інженерно-екологічна та економічна експертиза підтвердила, що державі завдано збитків на суму близько 86 млн грн. Лабораторні дослідження також засвідчили погіршення стану ґрунтів і створення небезпеки для довкілля.

Колишнім посадовцям інкриміновано службову недбалість, яка призвела до тяжких наслідків для державних інтересів, а також порушення правил поводження з відходами, що спричинило забруднення земель.