Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації до 31 жовтня

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб. Відповідний правовий режим діятиме до 31 жовтня 2026 року. Про це стало відомо з карток законопроєктів №15401 та №15402 на сайті Верховної Ради України.

Президент підписав закон №4928-ІХ, який затверджує указ про продовження строку дії воєнного стану в Україні, а також закон №4929-ІХ щодо продовження загальної мобілізації.

Обидва законопроєкти глава держави вніс до Верховної Ради 13 липня.

Згідно з ухваленими законами, воєнний стан і загальна мобілізація продовжуються з 05:30 2 серпня 2026 року на 90 днів — до 31 жовтня 2026 року.

Відповідно до законодавства, Міністерство закордонних справ України має повідомити Генерального секретаря ООН та іноземні держави про продовження воєнного стану, а також про тимчасові обмеження прав і свобод, пов’язані з його дією.

ForUA нагадує, що 14 липня Верховна Рада підтримала законопроєкти президента про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів.

За продовження воєнного стану проголосували 313 народних депутатів, а за продовження мобілізації — 311.

Це вже двадцяте продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні вперше запровадили 24 лютого 2022 року після початку російської агресії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 612-ту добу.