США поставили крапку у питанні «кінця війни» в Україні

Посол США в НАТО Метью Вітакер спростував припущення про те, що Вашингтон встановив новий термін для завершення війни в Україні. Сполучені Штати не оголошували жодних дедлайнів щодо припинення бойових дій. Він наголосив, що головною метою США залишається якнайшвидше припинення насильства та досягнення мирної угоди, повідомляє The Guardian.

Вітакер зазначив, що встановлення конкретних термінів у нинішній ситуації є небезпечним. За його словами, мирна угода має бути результатом домовленостей між обома сторонами конфлікту.

Посол підкреслив, що будь-яке рішення щодо завершення війни можливе лише за згоди як України, так і Росії, а переговорний процес має тривати доти, доки сторони не будуть готові до відповідних домовленостей.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна перейшла до інтенсивної фази мирних переговорів.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

