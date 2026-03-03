ЗСУ вибили окупантів зі стратегічних позицій на межі двох областей

Сили оборони України відкинули російські окупаційні війська з низки позицій на адміністративному кордоні Дніпропетровської та Запорізькой областей, - повідомляє DeepState.

За даними OSINT-аналітиків, українські війська звільнили позиції в районі населених пунктів Злагода (Першотравневе), Новомиколаївка, Степове та Тернове у Дніпропетровській області.

Крім того, було зачищено низку позицій у районі населеного пункту Новогригорівка в Запорізькій області.

Аналітики відзначають, що українські війська відкинули окупантів на межі цих областей, зміцнивши контроль над важливими позиціями.

Як повідомляло раніше ForUa, Десантно-штурмові війська звільнили 9 населених пунктів на Олександрівському напрямку.